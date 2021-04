Apple AirTag ¿en qué son mejor y peor que su competencia?

Los AirTag de Apple no son las primeras balizas localizadoras del escaparate, por eso vamos a comparar sus prestaciones para ver en qué son mejor y en qué peor que su competencia.

Marcas como Tile, Chipolo, TrackR o incluso Samsung cuentan con pequeñas piezas similares a los AirTag. Sin embargo solo Apple es capaz de concentrar el máximo nivel de interés y atención sobre esta categoría de productos.

Y no sin razón. Porque como suele ser habitual, aunque Apple no es el primero, sí ha incorporado funciones destacables que otros no tienen. Vamos a analizarlas.

Lo primero, y probablemente el factor clave es la comunidad. Los AirTag funcionan gracias a la existencia de una amplia comunidad de usuarios de iPhone. De momento solo los últimos modelos son compatibles, pero ya son muchos millones más de lo que puede decir la competencia.

La conectividad de los AirTag es algo más completa, además de Bluetooth y NFC incluye el chip U1 que combinados dan mejores funciones de localización.

La funcionalidad e inteligencia de los AirTag es más avanzada. Los diferentes modos de uso, de localización e incluso el método anti seguimiento conforman un sistema mejor implementado

Pero los AirTag también tienen puntos donde mejorar. El más tonto es la ausencia de un agujero en su cuerpo. Esto impide que se pueda unir a ningún elemento rastreable sin tener que comprar obligatoriamente alguno de los sistemas adicionales de anclaje.

Los AirTag solo están disponibles en un tamaño y diseño (de momento). Mientras tanto su competencia, especialmente Tile, ofrece modelos más compactos, más resistentes, adhesivos o más planos, según sea la necesidad de uso.

Adicionalmente la tecnología de Tile ya está integrada en diversos gadgets como portátiles HP o auriculares Skullcandy, lo que facilita su localización sin tener que añadirle ningún dispositivo adicional.

Por último, como es habitual, los AirTag solo son compatibles con iPhone. Así que si no tienes un iPhone olvídate de poder usarlos. La mayoría de la competencia funcionan tanto con iOS con con Android, lo que lo hace mucho más abiertos

Los usos pueden ser muy variados, pero nos resulta especialmente curioso que la propia Apple haya desaconsejado su uso para mascotas, sin una razón clara. Por lo pronto, no parece que los primeros usuarios estén tomando esta recomendación muy en serio.

Sea como sea, la llegada de los AirTag va a impulsar el uso de este tipo de dispositivos y por supuesto la venta de copias pirata compatibles. En cuanto podamos probarlos, haremos el correspondiente análisis con sus conclusiones de uso.

