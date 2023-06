Apple demanda a una empresa de frutas centenaria por el logo de la manzana

Cuando los abogados de Apple llamar a la puerta, da igual en qué parte del mundo estés o a lo que te dediques, suele ser una mala noticia. Y eso es precisamente lo que les ha pasado a la Fruit Union Suisse, la asociación de productores de fruta de Suiza.

Apple les ha demandado porque su logotipo (realmente el isótopo si hablamos con propiedad) es una manzana. No es una manzana mordida, no es una manzana de colores, no es una manzana con una hoja. Es solo una manzana roja.

Pero Apple considera que este logo se parece demasiado al logo de Apple. Así pues ha pasado al ataque. «Su objetivo aquí es realmente poseer los derechos de una manzana real, que, para nosotros, es algo que es casi universal… que debería ser de uso gratuito para todos», dijo el director de Fruit Union Suisse, Jimmy Mariéthoz.

Como curiosidad cabe destacar que la cooperativa d frutas suiza es una empresa con 111 años de antigüedad. Puede que su logo nones tan viejo, pero parece evidente que no tratan de competir engañando a los consumidores con la imagen de su logo.

Apple insiste en demandar cualquier marca que use una manzana en su logotipo, por muy disparatado que parezca

La obsesión de Apple con su imagen no es nueva. La batalla por obtener los derechos de propiedad intelectual de todas las representaciones pictóricas de manzanas es una constante en la marca, y los suizos no son las primeras víctimas.

De hecho esta disputa comenzó en 2017, pero la oficina de patentes suiza restringió el ámbito de uso del logo de Apple declarando que las imágenes genéricas de bienes comunes son de dominio público. Lo que ha hecho ahora Apple es presentar un recurso contra esa sentencia que no les permite apropiarse de la imagen universal de la manzana.

Tal vez sea una venganza personal contra los suizos por haber tenido que pagar los derechos de uso del reloj de las estaciones suizas de tren hace unos años, cuando Apple copió la idea… y escondió la mano. O cuando perdió el juicio contra Swatch por el eslogan «Tik Different».

