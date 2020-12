Apple valora añadir múltiples cuentas de usuario para iPad y iPhone

Disponer de diferentes cuentas de usuario en un iPad o iPhone es una de las peticiones más solicitadas a Apple por sus usuarios. Año tras año la compañía rompe la ilusión de sus seguidores negando esta opción. Pero esto podría cambiar pronto.

Según una patente recién aparecida, Apple estaría trabajando en un sistema de múltiples cuentas de usuario para sus iPad y iPhone. Esto sin duda sería una gran noticia para muchas familias donde un único iPad es compartido por varios miembros.

La opción de cuentas de usuario múltiples podría ser la gran novedad de los Apple iPad y iPhone de la próxima generación

También puede ser muy útil en empresas donde los iPad o iPhone son compartidos por los trabajadores según su asignación de tareas diaria.

Nadie sabe muy bien la razón por la que Apple no lo ha integrado aún. Sus ordenadores sí que disponen de esta opción multiusuario. Gracias a ello cada uno puede disponer de su escritorio y apps personalizadas a sus necesidades y gustos.

La razón mas sólida es que Apple sigue buscando un método para asegurar que en ningún caso se puede acceder a los datos de un usuario desde la cuenta de otro.

Sin embargo, la existencia de esta patente Provision of domains in secure enclave to support multiple users tampoco asegura que los próximos iPad vayan a integrarla. Aunque siempre es una esperanza.