Así evitará Bob Dylan que hagas fotos con tu móvil en sus conciertos

A Bob Dylan no le gusta que la gente use el móvil en sus conciertos, ni para fotos, ni para videos, ni para nada. No quiere que la gente se distraiga de su música y por eso ha implementado un sistema para evitar que ningún espectador pueda utilizar su móvil durante sus conciertos.

¿Cómo? Pues lo cierto es que es complicado, por no decir que probablemente ilegal, confiscar los móviles de miles de personas a la entrada del recinto. Sin duda esta idea provocaría un enorme rechazo, así como bastantes retrasos y seguramente alguna que otra ‘perdida accidental’ de móviles de alta gama.

Tampoco se trata de poner inhibidores de frecuencia que corten la comunicación celular, por que eso aunque evitaría realizar llamadas, no impediría hacer fotos o videos. Además un inhibidor en un concierto no parece la mejor idea del mundo

Así pues la solución adoptada por Dylan es que cada espectador mantenga la posesión de su móvil pero dentro de una funda opaca de loneta, especialmente diseñada para no poder abrirse sin una llave especial. Por lo tanto una vez metido el móvil en la funda se impide cualquier tipo de uso del mismo.

El músico ya paró un concierto en 2019 molesto por la actitud de un espectador que rompió la estricta regla de no tomar fotos en los conciertos que impone el artista desde hace años. “Toma fotos o no tomes fotos”, gruñó Dylan en el micrófono. «Podemos jugar o podemos posar, ¿de acuerdo?»

Los fabricantes de Yondr, la funda anti móviles, aseguran que son capaces de crear ambientes libres de móviles para conciertos y educación, así que algo de experiencia parecen tener. Ahora bien, ¿logrará con este sistema de ‘baja tecnología’ evitar que nadie haga fotos o vídeos de su actuación?

