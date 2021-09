Canon oficializa la EOS R3, la cámara profesional más rápida y con Eye Control

Tras varios meses de rumores y filtraciones, la Canon EOS R3 ha sido oficialmente presentada como el modelo más alto de la gama EOS R mirrorless full frame.

Las principales novedades de la EOS R3 ya habían sido desveladas gota a gota por la propia Canon. Una velocidad máxima de 30 fps con seguimiento AF y formato RAW por un lado, y por otro un renovado sistema de enfoque controlado por el ojo del propio fotógrafo.

Ahora ya se conocen el resto de especificaciones de la más esperada de todas la EOS R. Eso sí, lo que no ha quedado claro del todo es porque si es la más profesional se llama R3 y no R1. La sospecha de una R1 de mayor resolución parece cada vez más probable, pero no en un futuro cercano.

La Canon EOS R3 costará 6.299 euros y promete 30 fps por segundo, video 6K con máxima autonomía y conectividad

En el video repasamos las características más destacables de la EOS R3 que comparte muchas claves con la EOS 1DX mark III, excelente epato el espejo réflex por supuesto.

El sensor de 24 Mpx es un CMOS BSI apilado con capacidad para grabar hasta 6 horas seguidas de vídeo 6K a 60 fps. Un dato contundente tras los problemas de recalentamiento de la EOS R5.

Estrena un nuevo sistema de personalización de aéreas autofoco que combinada con los diversos sistemas de detección de ojos, cara, cuerpo por un lado, personas o animales (incluso pájaros) por otro, e incluso coches y motos diferenciando el vehículo o el casco del piloto, hacen de la EOS R3 una golosina para los fotógrafos de acción.

El primer contacto no nos ha permitido evaluar la calidad de los resultados ni de fotos ni de vídeo, aunque si el funcionamiento de las tecnologías más notables. Habrá que esperar a tener una unidad final para valorar el conjunto global.

El precio del a Canon EOS R3 es de 6.299 euros y no se la espera en las tiendas antes de noviembre. Así que aun queda algo de tiempo para ahorrar.

+ info | canon