⚛️ Dos nuevas-viejas ideas para hacer los vuelos más ecológicos. Un modelo interesante de almacenamiento de energía para aviones de largo recorrido propuesto por Reaction Engines que usaría tanques de amoniaco que es convertido a una mezcla de amoniaco e hidrógeno usando el calor de los propios motores.

👉 Estos motores podrían ser usados también en barcos, y permitirían mantener las ventajas de densidad de los tradicionales hidrocarburos, aunque emitirían nocivos NOx, pero ningún CO2.

🔋 Wright Electric anuncia un avión de 100 pasajeros con pilas de combustible de aluminio. El nuevo prototipo puede recorrer unos 1.000 kilómetros, y quieren tenerlo para dentro de cinco años, podría ser muy popular en viajes continentales. Cada vuelo debería sustituirse la pila de aluminio-aire por otra nueva, pero es fácilmente reciclable.

😱 OWC lanza una memoria SSD de hasta 26 GB/s. Un ritmo de transferencia que hace unos años no se conseguía con la RAM. La tarjeta PCIe Accelsior 8M2 ofrece necesita de un pequeño ventilador para calmar los chips como suele ser común en estas gamas. OWC ofrece versiones de 2 a 64 TB.

📱 Samsung presenta sus chips de RAM de hasta 64 GB para smartphones. Aunque seguramente los veamos primero en portátiles con arquitectura ARM, las mejoras llegarán también a móviles de alta gama equipados con 16 GB. Fabricados en nodos mejorados que ofrecen velocidades de acceso de hasta 8.5 Gbps, e incluso reducir su consumo comparado con la RAM integrada actual.

✈️ Modifican FlightSimulator para añadir las fotos de satélite de Google Maps. El cambio es bastante aparente en muchas regiones, donde Bing Maps ofrece datos más viejos y a menor resolución. Es un método muy ingenioso que funciona engañando al ordenador para que pida las imágenes a los servidores de Google.

🤳 Niantic permitirá a cualquier desarrollador crear apps como las suyas a través de Lightship, su nueva plataforma de desarrollo que ofrece las librerías y mecanismos para crear software que entienda y reaccione al entorno real. Aquí van muchos ejemplos, parece bastante potente.

🎬 Disney+ traerá algunas películas en formato IMAX. De momento será una lista de 13 cintas que llegarán en este sistema propietario que incluye técnicas específicas de audio y vídeo, pero el principal y más aparente cambio es que la imagen se ve en 1.90:1 (casi 17:9) en vez de los habituales 21:9 para estas películas, así que habrá muchas menos barras negras horizontales.

🦊 Microsoft y Mozilla llegan a un acuerdo que permite Firefox en la Windows Store. Por primera vez en Windows 10/11 no será necesario tocar Edge (o Internet Explorer) ni una vez para instalar un navegador alternativo con un motor ajeno. Hasta ahora, de los conocidos, solo estaba Opera. Google se niega.

🚁 Hyundai presenta su subsidiaria de aerotaxis: Supernal. La compañía coreana se ha erigido en los últimos meses como una de los grupos industriales que más apuestan por el sector. Con Supernal quieren hacer realidad conceptos como el S-A1 presentado el año pasado como concepto, aunque ahora hablan de 2028 para iniciar sus vuelos comerciales.

💶 La Justicia Europea decide hoy si retira la primera gran multa de Google de 2.420 millones de euros por abuso de posición dominante que recibió la multinacional en 2017. La Comisión Europea argumentaba que los resultados de búsqueda sobre productos de compra estaban injustamente desequilibrados a favor de Google.

☠️ Timadores se inventan que el jefe de Instagram ha muerto, e Instagram le bloquea la cuenta. Solo tuvieron que crear un obituario falso en Internet, enviarlo a los servicios de soporte de Instagram haciéndose pasar por familiares, y listo. Los ¿hackers? querían sacar a la luz lo ineficaces de estos sistemas, que son usados para fastidiar a otros usuarios.

💼 Portugal impedirá a los jefes contactar con los empleados fuera de su horario. Salvo que sea «causa mayor o imprevista», no podrán llamar o enviar mensajes sobre temas laborales. Va más allá que la ley española, es más similar a la francesa, pero que no va tan allá porque la provisión sobre el «derecho de desconexión» no se ha aprobado finalmente.

