El bit loco: Discovery, Afiliados, Clickbait y otras maravillas informativas

Google Discovery, los post de ofertas ‘recomendadas’ con enlaces afiliados o los imaginativos titulares Clickbait son solo algunas de las ‘herramientas‘ que utilizan habitualmente los medios para rascar unos miles de clicks (o de céntimos) con los que sobrevivir un mes más, en la jungla informativa actual.

Llevamos ya un tiempo en esto de la información tecnológica como para ver la evolución de a línea editorial de todos los medios del mundillo, e incluso ver como otros totalmente ajenos (como diarios deportivos o prensa rosa) se apuntan a escribir de tecnología cuando Google o Amazon se lo mandan. Ojo que también ocurre al revés.

Como medio pequeño que somos, en Clipset tenemos la suerte o la desgracia de no dejarnos llevar por la dictadura de Discovery para seleccionar los temas que consideramos interesantes, ni de Amazon para inundar de referidos todas nuestras publicaciones. Pero desafortunadamente hay muchos otros medios que tienen que tragar con ello.

En los últimos días que estado hablando con compañeros del sector que me han sorprendido al contarme que en sus medios existen grupos de redactores dedicados solo a crear contenido para que sea seleccionado por Discovery y así lograr la cuota de impresiones del día o del mes.

No importa que la noticia no tenga nada que ver con la temática del medio. Lo importante es salir en Discovery, hacerse tendencia y acumular visitas. Hay medios que venderían su alma a la dictadura de Google. Tanto es así, que estas llamativas noticas son compartidas en diversos medios del mismo grupo editorial, aunque no tengan nada que ver entre ellos.

Un repaso rápido a como Discovery, los afiliados, el clickbait y la AI están complicando la supervivencia de la información tecnológica

Por otro lado, existen las redacciones de ‘afiliados’. Grupos de personas dentro de los grupos editoriales, dedicados en exclusiva a crear contenido basado, no en noticias o análisis, sino en las ‘ofertas’ que les proporcionan las tiendas con las que tienen acuerdos comerciales. Publireportajes disfrazados.

De estas ofertas, más o menos buenas (no todas están seleccionadas a favor del consumidor) los medios se llevan una comisión por cada click o compra. Una práctica lícita, que cuando llegan fechas como el Black Friday se convierten en una auténtica tortura que inunda todos los medios y hacen imposible encontrar algo de ‘información’.

A estas alturas hablar de Clickbait es un poco viejuno. Pero es que resulta que también hay personas en las redacciones que se dedican a convertir en clickbait cualquier titular que pase por su pantalla (y pasan todos). Profesionales de la manipulación capaces de engatusar a cualquiera con un titular tan llamativo como falso… y que habitualmente suele ir acompañado de algunos toques de SEO bastante chirriantes.

Para ir completando la ecuación, la última en llegar ha sido la inteligencia artificial AI. Una herramienta con muchísimo potencial en las manos adecuadas, pero que, para no romper la Ley de Murphy ha caído en las redacciones como lluvia en un charco de ranas.

Los amigos de Gizmodo dan buena cuenta de ello (han sido sustituidos al 100% por una desastrosa redaccion AI) e incluso lo vaticinaron hace tiempo en una charla TED Talks. Tememos que no serán los únicos en ver como el lado más absurdo de la AI arrasa con cualquier rastro de profesionalidad o de información medianamente digna.

Y como punto final, Elon Musk se ha cargado Twitter. No era un medio perfecto, pero al menos te echabas unas risas auténticas.

Así que esto es. En esto nos hemos convertido. En un montón de contenido que nos arrolla a diario, cada vez con más atractivo, pero cada vez con menos información. No saldremos aquí a defender la luz del verdadero periodismo, pero a veces, incluso como consumidores, nos cuesta encontrar algo que no sea basura.

Mal por Google, mal por Amazon, mal por Facebook y por Twitter, mal por los medios y sus redactores, pero también mal por los consumidores. Mal por ti y por mi.

El bit loco es una sección de opinión que se publica asíncronamente en clipset (cuando nos queda tiempo para ello).