Facebook amenaza con irse de Europa si no se cambian las leyes a su favor

Facebook se ha levantado con un dolor de cabeza en Europa. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, su principal regulador en la UE, les ha informado de que el mecanismo que utiliza para transferir datos de la UE a Estados Unidos «no se puede utilizar en la práctica».

Como todo el mundo podía sospechar Facebook recolecta datos de todos sus usuarios datos y los procesa para desarrollar múltiples negocios vendiendo esta información. Pero esto no lo hace de acuerdo con la legislación europea. No al menos con los datos de los usuarios europeos.

Facebook, que dedica mucho dinero a ganarse influencias de políticos y legisladores a través de los lobbies, ha declarado literalmente que «No está claro cómo, en esas circunstancias, podría seguir proporcionando los servicios de Facebook e Instagram en la UE»

Facebook intenta marcarse un farol en la Unión Europea para poder saltarse la ley de protección de datos o se irá de Europa

Vamos que si no pueden transferir los datos fuera de Europa a su manera, se verán obligados a cerrar sus servicios en Europa. Esto es Facebook, Instagram y tal vez incluso WhatsApp. Aunque en esta última el tema de los datos va de otra manera y podría no verse afectada

Aunque esta declaración está dirigida al juez, lo cierto es que es una amenaza velada para los legisladores de la UE. Y obviamente está pensada para que los medios se hagan eco de su posible retirada europea. Algo que visto en perspectiva, sería una buena noticia para todos.

Pero no deja de ser también un farol. Facebook no puede permitirse el lujo de dejar de operar en Europa. Perder este mercado no solo afectaría a sus cuentas, también dejaría un hueco en el mercado que seguramente otra compañía no tardaría en ocupar.

