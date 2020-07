Facebook suspende en derechos civiles según la auditoria interna

Facebook no pasa por sus mejores momentos, y además acaba de conocerse que la auditoria interna ha valorado que la red social suspende en los principales paramentos sociales y derechos civiles.

Facebook no ha sabido controlar las mentiras y los mensajes de odio y ha desembocado en una crisis de derechos civiles

El escándalo de Cambridge Analytica pareció no pasarle demasiada factura ni a Zuckerberg n i a Facebook. Sin embargo había mar de fondo. Porque ahora, tras diversas polémicas sobre noticias falsas, decenas de marcas han decidido no publicitarse en la red social.

Como bien apuntan algunos analistas esto ocurre en un año electoral, así que el impacto económico puede ser amortiguado por las campañas políticas. Campañas que han encontrado el terreno abonado a las mentiras y a los discursos extremistas. Pero aun así, es significativo.

Y más significativo es que la auditoria que anunció Zuckerberg ha dado como resultado un rotundo suspenso en todo: derechos civiles, supresión del voto, discurso de odio. Advierten que Facebook puede estar «impulsando a las personas hacia cámaras de extremismo autorreforzadas».

Algo que Zuckerberg ha ignorado conscientemente durante mucho tiempo a sabiendas de que esto le generaba más visitas e ingresos. En vez de adoptar una política de moderación de contenidos, ha permitido que todo tipo de mentiras y odio en curten en Facebook su caldo de cultivo ideal.

«Si los políticos son libres de engañar a la gente sobre los métodos oficiales de votación (al etiquetar las votos como ilegales o hacer otras declaraciones engañosas que no se controlen, por ejemplo) y se les permite usar ‘silbatos de perros’ no tan sutiles con impunidad para incitar la violencia contra los grupos que abogan por justicia racial, esto no es un buen augurio para el ambiente hostil de votación que Facebook puede aportar en los Estados Unidos «, dice la auditoría.

Lejos quedan los tiempos en los que Facebook era sinónimo de libertad de expresión. Tiempos en los que parecía que era el motor que iba a impulsar reformas sociales en diversos países del mundo.

+ info | BI