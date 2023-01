Lumix S5 Mark II, la Full Frame de Panasonic con AF híbrido, a prueba

La nueva Lumix S5 Mark II llega a las tiendas resolviendo por fin el punto débil de las Panasonic con un nuevo sistema de autofoco AF hibrido que ahora incluye en enfoque por detección de fase que aporta más velocidad y precisión. La gran pregunta que todos se hacen ¿es este nuevo sistema AF suficientemente bueno? La respuesta rápida es un rotundo sí.

La S5 Mk2 es externamente muy parecida a su predecesora. Porque las grandes mejoras están por dentro, como el mencionado sistema AF híbrido, un nuevo procesador Venus engine, un nuevo sensor CMOS Full Frame de 24 Mp, un nuevo sistema de estabilización IS Active de 5 ejes y un sistema de refrigeración completamente diferente a lo visto hasta ahora.

Durante unas semanas hemos podido probar una unidad de reproducción para comprobar si las promesas de Panasonic son ciertas o no. Para valorar adecuadamente la calidad y las herramientas de la S5 Mk2 (2.200€), hay que compararlo con su competencia más directa, la Sony A7 Mk4 (2.800€), la Canon R6 Mk2 (2.900€) y la Nikon Z6 Mk2 (2.300€). Y eso es lo que hemos hecho en el vídeo.

La Panasonic Lumix S5 Mark II sacude el panorama de cámaras Full Frame mirrorless para fotógrafos y videocreadores a un gran precio

Panasonic siempre ha destacado por su excelente sistema de estabilización y sus múltiples formatos de grabación de vídeo. En esta generación no defrauda y sube un escalón en todas las prestaciones. Sin embargo donde más se nota es en el autofoco PDAF de 779 puntos que ya no es para nada tan dubitativo como antes. No se puede decir que sea el más rápido y avanzado, pero está a la altura de las otras marcas y es más que suficiente para el 99% de las situaciones.

El sensor es nuevo, pero ofrece los mismos 24 Mpx de resolución sin filtro paso bajo (lo que mejora el detalle) y el mismo ISO de 100 a 51.200 con 204.800 forzado, aunque utiliza el sistema de ISO dual para reducir el ruido. Aqui cabe destacar un ingenioso sistema de refrigeración activa que en vez de estar en el respaldo, añadiendo grosor al cuerpo, se esconde en la zona del visor con la toma de aire frontal y la salida en los laterales.

El nuevo procesador Venus Engine es más potente y permite subir la velocidad de ráfaga con obturador electrónico hasta 30 fps RAW+JPEG con buffer para 200 fotos y hasta 9 fps con el obturador mecánico. Si lo aplicamos al vídeo alcanza la grabación 6K a 4:2:0 a 10 bits hasta 29,97 fps, 4K o C4K a 4:2:2 a 10 bits y hasta 59,94 fps. En este último modo aplica un recorte, por lo que si queremos mantener la focal Full Frame nos tenemos que quedar en 30 fps.

El visor EVF mejora con un panel OLED de 3,6 M puntos y ampliación 0,78x. Por su lado la pantalla táctil de 3 pulgadas articulada en 3 ejes y 1,8 millones de puntos, es la misma que en el primer S5. Ambos cumplen sobradamente su misión, aunque tienen margen de mejora si se comparan con los modelos más potentes y caros del mercado.

Otro detalle que apreciarán los videografos es que cuenta con la opción de usar LUTs en tiempo real, es decir durante la grabación se ve con los ajustes, algo que no ofrecen muchas cámaras… y además puedes usar hasta 10 LUts diferentes incluyendo los que tu personalices o cargues en la S5.

Eso sí, si buscamos más prestaciones de vídeo, la versión S5 Mark 2 X añade varios extras realmente interesantes para videocreadores como grabacion en formato Apple ProRes a 5,8K 422, grabación directa en SDD externo, streaming con y sin cable, y un precio de 2.499 euros. Apenas 300 euros más por unas herramientas tan útiles como potentes.

+ info | panasonic