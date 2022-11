Nothing Ear Stick vs One, diseño frente a cancelación de ruido, a prueba

Quitando el exceso de hype, la estrategia de Nothing con los nuevos auriculares Ear Stick es de lo más curiosa. Porque la idea no es solo ofrecer un diseño de estuche muy diferente, cómodo y divertido, frente a la competencia. También compite contra si misma y contra los Ear One en calidad de sonido.

Vale que el estuche cilíndrico giratorio es una idea muy bien ejecutada. Vale que es un poco más voluminoso y que carece de recarga inalámbrica Qi. Pero no se puede negar que es un soplo de aire fresco en un sector bastante clónico. Solo Huawei con los auriculares Freebuds Lipstick hicieron algo parecido.

Los nuevos auriculares de Nothing, los Ear Stick se enfrentan a los Ear One para descubrir cual tiene mejor sonido

La idea de Nothing es que los Stick renuncian a la cancelación de ruido activa ANC para poder ser la alternativa barata de la compañía. Sin embargo la diferencia de precio no es tan grande como cabria esperar, apenas 30 euros, de 119 a 149.

Sin embargo la sorpresa es que los Nothing Ear Stick, no solo ofrecen ese algo más de diseño. También parece que ofrecen un sonido ligeramente mejor gracias a su traductor de mayor tamaño y a un buen trabajo del sistema de ecualización personalizado.

El resultado es que en vez de tener un catalogo de auriculares jerárquico, tenemos uno con dos opciones. Ninguno de los dos es mejor que el otro entono, sino que apuestan por dos tipos de usuarios diferentes.

+ info | nothing