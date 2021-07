Nueva Nintendo Switch OLED, todas las novedades y diferencias que debes saber

Nintendo ha anunciado la Switch OLED, la tercer versión de su popular consola portátil tras la original y la lite. No llegará a las tiendas hasta el próximo 8 de octubre aunque ya se puede reservar por adelantado.

Pero ¿cuáles son las novedades?¿son suficientes las mejoras?¿esperábamos más? Todas estas dudas, y alguna más las resolvemos en el vídeo.

La mayor novedad de la nueva Nintendo Switch es la tecnología de la pantalla que ahora es OLED. El resultado no solo será más colorido y con más brillo, sino también más grande ya que sube hasta la 7 pulgadas de diagonal.

La nueva Nintendo Switch tendrá pantalla OLED pero no ofrecerá vídeo 4K, amplía el almacenamiento y estrena nuevo color

Sin embargo en el apartado de imagen también se encuentra la primera decepción y es que no ofrecerá video 4K al televisor ni tampoco una mayor frecuencia de refresco. Tendrá misma resolución y frecuencia que el modelo original, porque en el fondo utiliza el mismo procesador. Y si no mejora este apartado, la Switch no da más de si.

Otras mejoras accesorias serán más capacidad de almacenamiento interno (64 GB) o una aleta trasera que funcionará como atril (más estable que la patita actual).

Por otro lado la base tendrá un ligero rediseño y añadirá algo que ¡nadie pedía, conexión Ethernet RJ45. Nintendo tendrá sus motivos, pero a nosotros no se nos ocurre ninguno evidente.

Finalmente se estrenará con un nuevo acabado de color blanco y negro. SU precio será de 349,95 euros, es decir 20 euros más cara que el modelo original.

