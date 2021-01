El cofundador de OnePlus presenta Nothing sin nada que mostrar

Nothing (nada) es la nueva aventura empresarial de Carl Pei, cofundador de OnePlus, que buscsa hacerse un hueco en el mundo de la tecnología. Claro que de momento no han dicho nada sobre en qué sector de la tecnología van a desarrollar sus productos, porque literalmente no han presentado nada.

Pei abandonó precipitadamente OnePlus el año pasado, según rumores por desavenencias con con la nueva línea empresarial tomada por la compañía. Desde entonces se ha enfocado en buscar inversores y montar Nada o mejor dicho Nothing.

Entre los socios inversores de Nothing están Tony Fadell (ex Apple), Casey Neistat (YouTuber), Kevin Lin (cofundador de Twitch) y Steve Huffman (cofundador de Reddit) entre otros conocidos del mundillo tecnologico.

De momento no ha presentado más que la compañía, pero ningún producto. Ni siquiera una miserable pista de por dónde van a empezar más allá de que serán dispositivos inteligentes. Y visto el equipo de inversores la verdad es que Nothing podría ser cualquier cosa.

“Hace tiempo desde que sucedió algo interesante en tecnología. Es hora de ofrecer una bocanada de aire fresco”, dijo Carl Pei, director ejecutivo y fundador de Nothing. “La misión de Nothing es eliminar las barreras entre las personas y la tecnología para crear un futuro digital fluido. Creemos que la mejor tecnología es bella, pero natural e intuitiva. Cuando esté lo suficientemente avanzada, debería desvanecerse en un segundo plano y acercarse a la nada (Nothing)»

“La tecnología de consumo es una ola con potencial ilimitado. Nothing será la marca a la vanguardia y no puedo esperar a que el mundo pruebe sus productos.” añadió Casey Neistat, YouTuber e Inversor en Nothing.

