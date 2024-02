¿Por qué la revolución Apple iPhone y Vision Pro son diferentes?

Desde Apple nos quieren vender el lanzamiento de Vision Pro (2024) como si fuese equivalente a la del iPhone (2007). Forma parte de la estrategia de marketing de la compañía, habituada a hacer de cada uno de sus productos un elemento de deseo, simplemente por ser Apple.

Que el iPhone ha sido un éxito es incuestionable pero ¿será Vision Pro un fracaso? La verdad es que todo dependerá de cómo se valoren los resultados de ventas a lo largo de los años.

Vender 200.000 unidades de un gadget que cuesta 3.500 dólares en una semana es un buen comienzo. Pero el objetivo de Apple es convertir Vision Pro en un pionero de la nueva era de la computación espacial. Y para valorar eso habrá que esperar años.

Con el primer iPhone llovieron las críticas de gurús de pacotilla que le auguraban un fracaso absoluto por su precio: 499 dólares. Comparativamente hablando era un precio elevado teniendo en cuenta la competencia, pero entraba dentro de los límites del mercado.

El lanzamiento del iPhone tenía muchas diferencias. El mercado de los móviles estaba ya bastante maduro e incluso llevaba años evolucionando hacia los smartphones. Todo el mundo tenía un móvil en el bolsillo y su uso diario )para llamadas y mensajes) era habitual.

Con Vision el panorama es muy diferente. Casi nadie tiene un visor VR en casa y desde luego su uso es muy esporádico. De manera que la penetración de Vision Pro será mucho más lenta por la sencilla razón de que no llega para sustituir nada que estemos usando. Tendrá que hacerse su propio lugar.

Y esto será, con diferencia, lo más difícil, porque Vision Pro se parece más a un ordenador que a un móvil. Y los móviles son tan potentes que en muchos casos han logrado eliminar la necesidad de tener un ordenador en casa. Los visores Vr llevan ya un tiempo en el mercado y ni siquiera Facebook ha logrado convertirlos en algo habitual.

El Apple iPhone revolucionó un mercado ya maduro, mientras que Vision Pro tiene que crear una nueva necesidad en los usuarios

Por otro lado encontramos un detalle curioso. Cuando Jobs presento el iPhone, no tenia tienda de apps. Es decir, la clave del éxito del iPhone se añadió tiempo después, casi por casualidad. En Vision la estrategia es casi la contraria. Apple necesita muchas apps para crear un ecosistema útil y encontrar las killer apps que impulsen la utilidad de Vision.

Irónicamente, aunque el iPhone podría considerarse como el impulsor de los móviles con pantalla táctil, tenia numerosas limitaciones técnicas incomprensibles. No grababa vídeo, no era compatible con Bluetooth, no permitía ‘copiar y pegar’ y un largo etc. Es decir, en algunos elementos técnicos iba por detrás del mercado.

Todo lo contrario se puede decir de Vision. Técnicamente cuenta con los mejores componentes y tecnologías posibles, incuso algunos innecesarios (EyeSight). Gracias a ello ofrece una experiencia muy por encima de la competencia, pero también eleva el precio muy arriba.

Finalmente se puede valorar su factor social. Si pensamos que los móviles han aislado al individuo de la sociedad, atrapando con su pantalla a todas horas, entonces mejor ni pensamos en lo que puede ocurrir con un visor inmersivo.

Con el móvil al menos ves a las personas y puedes compartir fácilmente el contenido. Con un visor VR la inmersión sensorial aislante al usuario. Y el simple hecho de tapete la cara, hace que físicamente el resto del mundo no te vea. La solución pasa por un modelo XR con pantallas transparentes.

Esto no significa que Vision Pro estén destinadas al fracaso. Simplemente es un repaso a las diferencias existentes entre como comenzó la revolución iPhone y el reto que tiene por delante Vision Pro para ser un éxito.

