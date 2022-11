Razer Edge, primer contacto con la consola portátil con 5G

[Maui] Dentro del Qualcomm Summit 2022 hemos podido tener un primer contacto con la primera consola de videojuegos portátil basada en el chip Qualcomm Snapdragon G3x, la Razer Edge. La versión comercial del prototipo que probamos el año anterior en la presentación oficial del SoC.

En esta ocasión todo el desarrollo del dispositivo ha sido responsabilidad de Razer y eso se ha notado en varios puntos. Por ejemplo el diseño que ya no es una consola con controladores insertados, sino que han optado por un dispositivo formado por una pantalla a la cual se le acopla un controlador repleto de opciones, el Kishi V2 Pro. Una solución ingeniosa que hace más fácil llevar en el bolsillo.

En cierto modo no se puede evitar pensar que esta Razer Edge es básicamente un móvil Android con un mando accesorio. Y no se puede decir que no lo sea. Pero por otro lado es evidente que han cuidado mucho los detalles más importantes en gaming como el tamaño y la calidad de la pantalla, la refrigeración o la autonomía.

La Razer Edge es la primera video consola portátil basada en el chip Snapdragon G3x con 5G y la potencia de un móvil Android

Existirán dos. versiones de la consola, una WiFi que llegará a principios del año que viene por 399 dólares y otra con 5G que dependerá completamente de la operadora Verizon (se rumorea que constará unos 499 dólares)

Tras la buena acogida de la Stream Deck y el éxito continuado de la Nintendo Switch, cabe preguntarse si la Edge logrará hacerse hueco en el mundo d los videojuegos. Pero no tanto por la competencia contra las dos anteriores, sino porque su mayor rival son los móviles de gaming con los que comparte muchas características.

La mayor pega que se puede encontrar sobre el papel, es que el Snapdragon g3x puede haberse quedado algo obsoleto si tenemos en cuenta que está basado en el Snapdragon 888 (de hace dos años) frente a los nuevos modelos que llegarán con el Snapdragon 8 Gen 2 recién presentado.

En el lado positivo destaca que por este precio no hay ninguna consola con una pantalla tan destacable o con la opción 5G. Eso sí, de momento solo se venderá en EE.UU. .

