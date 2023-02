Volvemos a derrotar a las máquinas

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

⚪ Un nuevo método para derrotar a las máquinas al Go. Siete años después de la gran derrota de Lee Sedol frente a AlphaGo de DeepMind, un equipo de IA encontró una nueva táctica que permite a jugadores humanos derrotar apabullantemente a los mejores motores.

👉 Aquí tenéis un buen resumen y aquí el paper del equipo. En el podcast voy a intentar explicarlo algo mejor.

🔐 España extraditará al hacker de Twitter a Estados Unidos. La Audiencia Nacional da la razón a la fiscalía estadounidense, y Joe O’Connor será juzgado allí por sus ataques informáticos. El británico fue detenido en Estepona meses después de conseguir publicar mensajes desde las cuentas de docenas de famosos en Twitter.

👉 En un episodio de Kernel sobre el evento creo que le llamé «el hacker más tonto del mundo».

🎮 Roblox prepara un sistema generativo a su creador de videojuegos. Una implementación a medio camino entre CoPilot y Stable Diffusion que permite a los desarrolladores avanzar rápidamente en código y diseño 3D usando frases naturales.

🛌 Portugal prohíbe más Airbnbs y elimina sus visados para ricos. Volantazo de políticas. No habrá más licencias para apartamentos turísticos en ciudades, y se retiran los visados usados por muchos nómadas digitales. — Irlanda anunció lo mismo hace unos días.

💣 Un programa clandestino de drones impresos en 3D para el ejército ucraniano ha estado en desarrollo durante meses en Reino Unido, bajo el nombre secreto KINDRED. No se sabe si entrará en combate, pero podría permitir ataques de bajo coste a mucha mayor distancia.

👉 Detrás de ello está la empresa QinetiQ, creadores de los Banshee británicos. — Ojito también con los nuevos NZ60 modificados con despegue jet.

🧑‍⚖️ Tribunal colombiano realiza audiencia en el metaverso. El mismo concepto que las audiencias en remoto a través de videollamada, pero llevado a un entorno 3D de realidad virtual, con todos los presentes en forma de avatar, como podéis ver en el vídeo.

💻 Microsoft abre la puerta a Windows 11 en Apple Silicon. Han autorizado la distribución de copias de su sistema operativo a través de Parallels Desktop 18, aunque hay funciones no disponibles (WSL, WSA, DirectX 12, etc.). — Hasta ahora Microsoft solo licenciaba Windows 11 on ARM a fabricantes originales.

🤖 Microsoft limita Prometeo en Bing a 50 conversaciones. El sistema mantendrá el contexto durante cinco preguntas y respuestas, y cada usuario podrá realizar 50 cada día. Parece que por problemas de capacidad y porque perdía el hilo en conversaciones largas.

👉 Estudian como meter publicidad en las respuestas de texto sintético.

🌐 OpenAI ha comprado AI·com y ha empezado a usarlo para redirigir a su herramienta de ChatGPT. El valor de la compraventa no se ha hecho público, pero seguramente entre 10 y 20 millones.

💶 Qué hacer si recibes una transferencia desconocida desde Bizum. Eva Rodríguez recibió 100€ de una desconocida. Tras esperar dos días revisando que no fuera una estafa, decidió contactar con ella. — Eva vino a Kernel hace unos meses a un episodio muy interesante.

📱 Twitter elimina la autenticación doble por SMS a partir del 19 de marzo. La función será exclusiva para suscriptores de Twitter Blue. El resto podrán usar aplicaciones específicas de 2FA, la mayoría de los cuales son gratuitos.

