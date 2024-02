Xiaomi SU7, el coche eléctrico de Xiaomi sale de excursión fuera de China

La expansión de Xiaomi al mundo del automóvil con su recién presentado coche eléctrico SU7 despierta mucho interés. Pero en su visita al MWC de Barcelona solo se ha dejado ver como una modelo de pasarela.

No se ha podido ver por dentro, no se ha encendido el ni un LED más allá de los faros y ni siquiera se podía tocar la carrocería. ¿Ha sido para evitar avalanchas o es que todavía no está terminado?

Dejando estos pequeños detalles de lado, que implican que nadie de la prensa ha podido probar el Xiaomi SU7, lo cierto es que su presencia ha sido el principal reclamo de la compañía. Ni su nuevo supermóvil fotográfico Xiaomi 14 Ultra o su perrobot CyberDog 2 han sido rivales.

Para ser honestos no se puede pasar por el MWC sin ver el SU7, con su color verde azulado (similar al Tifany’s Blue) que destaca en cualquier lugar y que es increíblemente atractivo, pese a ser un color bastante poco habitual en otros automóviles.

Tampoco se puede negar que su diseño es muy similar al del Porsche Taycan, y eso no es necesariamente malo. Si está bien construido puede ser incuso un punto a favor.

El coche eléctrico de Xiaomi ha levantado mucha expectación en el MWC, pero nadie lo ha podido probar encendido (ni apagando)

Desafortunadamente Xiaomi no ha hecho ningún tipo de demostración de funcionamiento. Ni del sistema de propulsión eléctrico, ni del sistema de conectividad/información/entretenimiento interno, ni de nada. Y eso ha sido una lástima porque despierta las dudas sobre su nivel de funcionamiento real.

Todo el mundo esperaba ver HyperOS funcionando en uno de sus tres pilares fundamentales -human-car-home- pero Xiaomi no se ha atrevido. Así que la primeras impresiones sobre el coche de Xiaomi, han sido literalmente limpiadas con gamuza, por el dedicado servicio de limpieza que puntualmente cada hora quitaba el polvo al SU7.

+ info | Xiaomi