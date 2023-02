Nueva Guerra Apple Samsung!!! cineastas famosos grabando pelis con sus móviles

La guerra entre Apple y Samsung ha resurgido en un nuevo campo de batalla de lo más insólito: anunciar con mucha publicidad, que famosos directores de cine graban películas con sus flamantes nuevos móviles, iPhone 14 Pro y Galaxy S23 Ultra respectivamente. Una batalla de marketing de película.

Por una parte Apple lanzó la campaña ‘shoot on iPhone’ hace unos meses anunciando que Steven Spielberg había grabado un vídeo musical con el iPhone 14 Pro. Una producción bastante simple en una sola toma. Tras soltar unos cuantos billetes en Hollywood ha hecho lo mismo en Bollywood con con la película musical de 30 minutos ‘Fursat’.

El contraataque de Samsung no se ha hecho esperar y junto con la presentación del Galaxy S23 Ultra, han anunciado que el director Ridley Scott está grabando una película con su móvil estrella. No deja de tener cierta ironía que Scott fuese el director que contrató Apple para su famoso anuncio 1984 del MacIntosh de la Super Bowl.

Lo cierto es que la calidad de grabación de video por parte de los móviles de alta gama, y estos dos modelos en especial, es realmente espectacular. Incluso cuentan con modos y estándares propios del mundo cinematográfico, aunque lo del desenfoque de fondo no es tan bueno como con una cámara con apertura variable real.

Pero no hay que engañarse, la verdadera producción de las películas implica muchos más elementos que la cámara. Para muchos la clave está en una buena iluminación. Y ahí si que no han usado bombillas de Ikea. Por supuesto hay muchos otros elementos como actores profesionales, maquillaje, efectos visuales, sonido y diversos elementos mecánicos para sujetar, desplazar o estabilizar la cámara y obtener planos profesionales.

Vamos, que si bien es cierto que puedes grabar con calidad sobresaliente con estos móviles, para hacer una película o un cortometraje, vas a necesitar muchas otras cosas alrededor para conseguir un acabado profesional.

La grabación de películas con móviles no es más que la extensión de la campaña de fotografías para portadas de revistas de moda que ya ocurrió años atrás. Y no viene más que a demostrar que las cámaras de los móviles no son más que herramientas (muy perfeccionadas) que en las manos correctas pueden ofrecer resultados espectaculares.

Así pues, no hay que dejarse engañar por esta publicidad tan prometedora. Pero tampoco hay que desesperar, al fin y al cabo Spielberg también empezó grabando con una cámara de 8mm.

