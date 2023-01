Samsung Flex In & Out, el asombroso móvil plegable de 360 grados

Samsung sigue demostrando su ventaja en el mundo de las pantallas flexibles con el prototipo Flex In & Out, un móvil con un sistema de pantalla y bisagra únicos gracias al cual puede plegarse hacia dentro o hacia fuera, lo que supone un ángulo total de movimiento de 360 grados.

Los populares Galaxy Z Fold y Flip son los modelos mas vendidos de móviles plegables y llevan ya cuatro generaciones en el mercado. Así que Samsung tiene buenas razones para seguir trabajando en esa línea de productos donde casi no han tenido competencia.

Pero en 2023 la competencia (Motorola, Huawei, Xiaomi, Oppo, etc.) van a llegar con muchos más modelos para complicarle el trabajo a Samsung.

El Samsung Flex In & Out podría ser el próximo Galaxy Z Fold 5 con pliegue hacia dentro y hacia fuera

Afortunadamente Samsung parece no haberse dormido y en las ultimas semanas ha mostrado numerosos prototipos de gadgets con pantallas flexibles aplicadas en diversos formatos. El último es este Flex In & Out que se parece a un Galaxy Fold, solo que cuenta con una única pantalla OLED que no solo se pliega como un libro hacia dentro, sino que es mas como un cuaderno de anillas que también puede girar hacia fuera.

Samsung no ha desvelado las mejoras físico mecánicas ni de la pantalla, ni de la bisagra. Tampoco ha dicho nada de si han desarrollado algún elemento adicional para este dispositivo. Tan solo se sabe que ofrece resistencia al agua, igual que los últimos modelos Galaxy Z.

Si tenemos en cuenta que todavía queda medio año para la presentación del nuevo Fold 5 y que los rumores apuntan a una mejora en el sistema de plegado de la pantalla, no seria ninguna locura pensar que este tipo de pantalla 360 podría llegar más pronto que tarde a los próximo plegables de Samsung.

+ info | androidpolice