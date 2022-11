El año en que Facebook, Twitter y Youtube (la Web 2.0) se fueron al carajo

La compra de Twitter por parte de Elon Musk y el terremoto producido por las nuevas normas que permitirán comprar verificaciones y prestigio por dinero, son solo la punta del iceberg de cómo parece acabar un ciclo tecnológico que se inició allá por 2005 junto con Facebook y Youtube

Twitter, Facebook y YouTube son tres compañías/servicios que han marcado una época. Podrían considerarse buenos representantes de la web 2.0, del éxito de las redes sociales y del contenido creado por el usuario. Pero nada es eterno, y menos aún en el mundo de internet. Y este 2022 parece haber sido un año desastroso para las tres.

¿Estamos ante un cambio en el orden mundial de internet? Los grandes referentes, Facebook, Twitter y Youtube, afrontan un futuro incierto

Realmente los problemas de Facebook, Twitter y Youtube comenzaron hace tiempo. En el caso de Facebook los escándalos de privacidad, falsedad en los datos e influencia política con Cambridge Analytica y demás sistemas de manipulación, fueron el inicio, Aunque lo cierto es que en su momento no pareció pasarles factura.

Ha tenido que ser un cúmulo de errores, coronado por la apuesta por un metaverso muy cuestionado, el que ha dado un duro golpe a la compañía a través de su valoración en bolsa que ha caído aproximadamente un 70%. Donde más les duele. Ahora un Facebook en cada libre en horas de uso, perdiendo usuarios y sin una visión de futuro medianamente prometedora, pone en cuestión su hegemonía.

YouTube por su parte ha ido quemando a sus creadores con un modelo de negocio basado en un algoritmo que ha penalizado la creatividad frente al contenido de masas para los anunciantes. Algo que a corto plazo les pone al mismo nivel que la televisión tradicional.

Como punto extra, la aparición de TikTok les ha robado la atención de toda una nueva generación, la más joven, que ya considera YouTube como algo viejuno. Sin olvidar que por la otra banda Twitch ha logrado llevarse a sus estrellas más mediáticas entre los jóvenes con un modelo de streaming que acumula más y más atención. La tormenta perfecta perdiendo creadores y horas de visionado.

Por último Twitter ha tomado el protagonismo de las últimas semanas con las excentricidades de su nuevo jefe, Elon Musk. Twitter siempre ha sido lenta de reacción, incluso procastinadora hasta el límite. Además nunca llegó a ser una red social con una base de usuarios tan amplia como el resto. Aunque esos, era un gran altavoz de influencia y egos.

Nadie sabe muy bien lo que puede pasar en el futuro próximo con Twitter, pero lo de Twitter Blue y el pago de los 8 dólares al mes no parece una buena idea. Ahora el usuario no solo sigue siendo el producto, sino que encima paga por serlo en nombre de una falsa libertad de expresión. La misma libertad que permitirá que alguien considero pueda verificar un perfil y tener más relevancia que el que no paga.

¿Van a desaparece Facebook, Twitter o Youtube? Seguro que no. Pero parece claro que en buena medida, los buenos tiempos en los que dominaban sus respectivos mercados, ya no volverán.

+ info | wikipedia